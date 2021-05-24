Рига, , 17:45 — REGNUM Латвийская авиакомпания airBaltic решила не использовать воздушное пространство Белоруссии при выполнении транзитных международных рейсов из аэропорта Риги. Об этом заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире государственного радио страны.

По сообщению delfi.lv, решение властей Латвии о прекращении полетов белорусской государственной авиакомпании Belavia в Ригу пока не принято.

«Наша национальная авиакомпания airBaltic уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — заявил министр.

Согласно картам новых маршрутов полетов рейсов Рига — Тбилиси и Рига — Одесса, опубликованным в социальных сетях Латвии, самолеты airBaltic будут летать через воздушное пространство России и Польши.