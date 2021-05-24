Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Президент США Джо Байден выступил против волны антисемитских нападений на еврейские общины в США и во всем мире с начала последнего раунда боевых действий между Израилем и ХАМАСом 10 мая. Об этом он пишет в своем твиттере 24 мая.

«Недавние нападения на еврейскую общину достойны презрения, и они должны прекратиться», — говорит Байден. Президент осудил подобное поведение и в США, и за рубежом. «Мы должны стать для ненависти безопасным убежищем», — полагает Байден.

Заявление Байдена прозвучало через три дня после того, как несколько видных еврейских групп США, включая Антидиффамационную лигу, Американский еврейский комитет, Еврейские федерации Северной Америки, Ортодоксальный союз и Хадассу, обратились к президенту с просьбой принять меры, чтобы обуздать поток нападений в городах по всей территории Соединенных Штатов.«Мы опасаемся, что то, как конфликт использовался для усиления антисемитской риторики, подбадривания опасных действующих лиц и нападений на евреев и еврейские общины, будет иметь последствия далеко за пределами этих последних двух недель», — говорится в их письме от 21 мая, которое цитирует Washington Post. Авторы письма настоятельно призывают Байдена «решительно выступить против этой опасной тенденции и встать рядом с еврейской общиной перед лицом этой волны ненависти, прежде чем она станет еще хуже».