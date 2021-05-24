Вашингтон, , 17:44 — REGNUM В сети появилось описание сюжета фильма «Соник в кино 2». Об этом 24 мая сообщает портал Comicbook.

Информация содержится в описании проекта, опубликованного Бюро авторского права США. Издание отметило, что она, возможно, полностью раскрывает историю будущей картины. Согласно сюжету, Том (Джеймс Марсден) и Мэдди (Тика Самптер) решают на время отпуска оставить дома готового к «большей свободе» Соника. Однако сразу после их отъезда появится доктор Айво Роботник с неким новым партнёром.

Далее зрители увидят Наклза (ехидна из серии игр про ежа Соника), который ищет некий артефакт, способный строить и разрушать цивилизации. Соник решает с ним объединиться. Вместе с Тейлзом (антропоморфная лиса) они решают отправиться на поиски, чтобы артефакт не попал в плохие руки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что съёмки сиквела «Соник в кино» завершились 13 мая 2021 года. Премьера картина состоится 8 апреля 2022 года.

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