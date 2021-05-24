Донецк, , 17:43 — REGNUM Украинские вооруженные формирования размещают своё вооружение под прикрытием жилых домов в подконтрольной Киеву части Донбасса, сообщил 24 мая журналистам заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Боевики 109-го батальона 10-й бригады установили рядом с жилым домом в населенном пункте Ленинское противотанковый ракетный комплекс «Конкурс»… В нежилом доме на окраине Песок боевики разместили минометный расчет с 60-мм минометом», — рассказал Басурин.

При этом он обратился к мирным жителям оккупированной Киевом территории Донбасса и рекомендовал им сообщать представителям миссии ОБСЕ о размещении украинскими карателями вооружения и техники в жилых кварталах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с апреля 2014 года проводят карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего законность нацистского госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. Жертвами вооруженного конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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