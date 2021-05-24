Кострома, , 18:13 — REGNUM В Костромской области специалисты выявили 270 нарушений при обследовании дорог, находящихся на гарантийном обслуживании. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства области Евгений Кананин.

Костромская дорога © Наталья Диева

Комиссионное обследование 329 участков трасс проводилось в апреле и мае текущего года. Инспекцию проводили сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства, «Костромадорконтроля» и «Костромаавтодора».

Эксперты проехали по трассам, отремонтированным в прошлом году. Также инспекция затронула дороги, до истечения срока гарантийного обслуживания которых остались 1−2 года. На трассах, отремонтированных в рамках региональных программ, национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выявили множество недочётов.

«Основные недостатки — поперечные и продольные трещины на проезжей части, размытие обочин, отсутствие сигнальных столбиков в местах водопропускных труб и на съездах», — пояснил Кананин.

Подрядчикам, допустившим нарушения технологии, поручили исправить недостатки до конца мая. В июне 2021 года будет проведено повторное обследование дорог, посвященное работе над ошибками.

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