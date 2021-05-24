Рига, , 17:40 — REGNUM В понедельник, 24 мая, на чемпионате мира по хоккею в Риге пройдут четыре матча третьего тура. Сборная Латвии сыграет против одного из аутсайдеров группы В — сборной Италии. Об этом сообщают местные СМИ, отмечая, что подопечные канадского тренера Боба Хартли должны обязательно побеждать, чтобы улучшить свое турнирное положение.

Отмечается, что встреча с итальянцами даст ответ на вопрос — насколько сильны амбиции латышей. Болельщики Латвии были в восторге от первого матча своей команды на домашнем ЧМ против одного из главных фаворитов турнира сборной Канады. Латыши не только отстояли «на ноль» свои ворота, но и забили канадцам две шайбы, совершив одну из главных сенсаций первенства. Однако затем Латвия уступила команде Белоруссии, заметно ухудшив свои шансы на попадание в плей-офф чемпионата.

Нынешний матч против Италии — третий для латышей и важный с точки зрения турнирной таблицы: Латвия должна обязательно побеждать аутсайдера. Однако, учитывая нестабильный характер игры своей сборной, многие латвийские СМИ весьма осторожно оценивают перспективы встречи. Начало матча — в 16:15 по местному времени (совпадает с московским).

Сборная России сыграет 24 мая с командой Словакии. На счету россиян две победы — над чехами и сборной Великобритании.

Накануне сборная Канады проиграла свой второй матч подряд — на этот раз команде США с разгромным счетом 1:5.