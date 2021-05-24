24 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В Смоленске следственные органы разбираются в скандале, произошедшем в местной школе. Там 20-летний молодой человек, недавно вернувшийся со службы в вооружённых силах, решил вступиться за свою мать – учителя русского языка и литературы. В результате он стал фигурантом уголовного дела о побоях, а к администрации у следователей появились вопросы о безопасности детей.

Зоя Емельянова, , 18:31 — REGNUM В Смоленске следственные органы разбираются в скандале, произошедшем в местной школе. Там 20-летний молодой человек, недавно вернувшийся со службы в вооружённых силах, решил вступиться за свою мать — учителя русского языка и литературы.

Солдаты Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он пришёл в школу, и, как сообщали местные СМИ, сначала напугал второклассников, а затем заставил учеников седьмого класса отжиматься. Одного из детей он схватил за горло. Родители детей сообщили журналистам, что при этом присутствовала учительница — мать молодого человека.

24 мая стало известно, что СК возбудил сразу два уголовных дела — одно в отношении молодого человека по статье о побоях, а второе — по факту халатности со стороны администрации школы, допустившей свободное проникновение постороннего на территорию учебного заведения.

Об этом: В Смоленске сын учительницы в «воспитательных» целях напал на школьника

Новость нашла широкий отклик в социальных сетях, причем многие комментаторы выступили на стороне дембеля.

«С нынешними школьниками только так и нужно! По-хорошему они не понимают», — уверен Дмитрий К.

«Я за учительницу. Всë правильно сделала», — считает Марина П.

«Значит, директор школы не может решить проблему. Скоро все учителя разбегутся, некому будет учить поколение быдла», — считает Сергей Р.

«Что-то не так в этой школе, раз учителю пришлось обратиться за помощью к сыну… Очень большой вопрос к директору: своё ли место он (она) занимает? Сейчас учителям не позавидуешь…» — написала Любовь И.

Школьный класс Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Пользователи соцсетей также обращают внимание и на необходимость воспитания, внимания к своим детям и со стороны родителей.

«Одно до мамок и папок никогда не доходит, что поведение детей — это полная информация о них самих, и школьные годы закончатся, и они останутся со своими детками один на один», — написал Михаил Ц.

«Сейчас дети доведут учителя, а потом за телефоны хватаются, начинают снимать, когда уже вывели из себя! Все свои права знают, а то, что без знаний, которые эти учителя дают, им очень сложно в жизни будет, родители донести до своих чад не могут или не хотят! Неужели сложно объяснить своему ребёнку, как нужно вести себя со старшими и в обществе в целом?» — возмущена Мария А.

«Молодец учительница. Только так и надо. Ибо они вообще ничего не понимают», — написал Евгений Ц.

«Нормальный парень, встал на защиту мамы. Надо было всем классом ГТО сдать за 45 минут, чтобы спесь свою поубавить», — поддержала Ирина Б.

«Зря. Действительно, преподал урок жизни», — уверен Георгий В.

«Да бедные учителя беззащитны сейчас над учениками, которые над ними издеваются и унижают. Молодец сын, заступился за свою мать и поставил на место», — написал другой пользователь.

Учитель Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В то же время многие комментаторы осудили поведение учительницы — взрослой женщины, которая не нашла других методов воспитания детей.

«Додумалась привести сына в школу, о чем думала? Сейчас всем прилетит: от руководства до охраны. Были другие методы разобраться с хулиганом, если родители не могут, то в ПДН сообщили бы, там проверки, штрафы. На учёт могут поставить», — недоумевает Иван С.

«Иван, и пусть прилетит. Все тут и виноваты по факту! Один, что пропустил в школу, другой, что не приняли меры по хулигану, третья, что привела на разборки сына…» — поддержал пользователь Артур П.

«По факту окажется сынок добропорядочным учеником, без приводов, пднов, заявлений и разборок, с чистой биографией. Просто характер у него такой. Терпели все», — уверен Вячеслав Ш.

Пользователи также отмечают, что в 11-й класс молодой человек зайти не рискнул — там бы мог получить сдачи, иронизируют комментаторы.

«Самое страшное во всем этом то, что, как я читала в посте, учительница так и не осознала, что она натворила…» — пишет Даяна В.