Бразилиа, , 17:39 — REGNUM Вакцинацию российским препаратом «Спутник V» от коронавирусной инфекции прошёл боливийский президент Луис Арсе, сообщает 24 мая Боливийское информационное агентство.

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Комментируя этот шаг, Арсе сказал что подал сигнал согражданам, чтобы те тоже привились.

Арсе «Кто этого ещё не сделал — [обращайтесь] за первой дозой, а тем, кому пора сделать вторую инъекцию, — за второй».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая партия «Спутника V» была произведена в Бразилии во второй декаде мая.

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