Бразилиа, 24 мая 2021, 17:39 — REGNUM Вакцинацию российским препаратом «Спутник V» от коронавирусной инфекции прошёл боливийский президент Луис Арсе, сообщает 24 мая Боливийское информационное агентство.
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Комментируя этот шаг, Арсе сказал что подал сигнал согражданам, чтобы те тоже привились.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая партия «Спутника V» была произведена в Бразилии во второй декаде мая.
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