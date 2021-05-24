Москва, , 17:39 — REGNUM Исследование, проведённое в Аргентине, подтвердило высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» против «бразильского» штамма коронавируса. Об этом сообщили 24 мая в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Как уточняется, исследование проводилось Институтом вирусологии Национального университета Кордовы (Аргентина). Его результаты «подтверждают нейтрализующую эффективность «Спутника V» против бразильского штамма коронавируса, впервые выявленного в городе Манаус, а также высокий иммунный ответ у вакцинированных препаратом», отметили в РФПИ.

Сообщается также, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у привитых «Спутником V», позволяет нейтрализовать «бразильский» штамм как в случае получения двух уколов, так и уже после первого.

«У 99,65% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 42-й день после получения второго укола вакцины. У 85,5% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 14-й день после получения первого укола «Спутника V», — говорится в сообщении.

Комментируя эти данные, глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что Аргентина первой из стран Латинской Америки стала применять «Спутник V» для вакцинации граждан.

«Сейчас мы видим, что использование препарата помогает защитить население не только против известных, но и новых вариантов вируса, включая бразильский», — отметил он.