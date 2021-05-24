Челябинск, , 17:35 — REGNUM В Челябинске два человека погибли в результате массового ДТП. Авария произошла днём 24 мая на ул. Куйбышева, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Участниками происшествия стали четыре автомашины. 50-летний водитель Land Rover, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и там столкнулся с ВАЗ-2106, ВАЗ-2110 и автомобилем «Газель».

Водитель машины ВАЗ-2106 и его мать погибли на месте. Пожилой отец мужчины был госпитализирован. Полиция возбудила и расследует уголовное дело. Водителя иномарки задержали.