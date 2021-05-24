Киев, , 17:37 — REGNUM Бывший президент Украины, в настоящий момент лидер партии «Европейская солидарность» и депутат Верховной рады Петр Порошенко предложил нынешним властям страны свой план санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации с Романом Протасевичем.

Со своим предложением Порошенко выступил вечером 24 мая.

В частности, по мнению политика, украинская власть должна как можно быстрее ввести персональные санкции против «вдохновителей и исполнителей преступления по похищению человека в аэропорту Минска»; прекратить авиационные полеты над территорией Белоруссии и установить запрет на полеты самолетов авиакомпании «Белавиа» в аэропорты Украины.

Экс-президент предлагает еще ряд мер, прямо не связанных с авиацией — прекратить импорт белорусской электроэнергии и усилить работу украинских спецслужб для нейтрализации угроз для жизни и здоровья «оппонентов белорусской тирании», которые в настоящий момент находятся на территории Украины.

Порошенко призвал ЕС США и «других партнеров» к аналогичным санкциям против Белоруссии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вынужденная посадка самолёта Ryanair в Минске, случившаяся 23 мая, является «проявлением международного терроризма».