Рига, , 17:34 — REGNUM Странам Европейского союза необходимо взвесить решение о запрете полетов в страны ЕС для белорусской национальной авиакомпании Belavia, а также об отказе использовать белорусское воздушное пространство самолетами европейских авиакомпаний. Об этом, по сообщению латвийского портала lsm. lv, заявил министр иностранных дел этой страны Эдгар Ринкевич.

«Считаю, это ясный сигнал, насколько серьезной была угроза для всех пассажирам рейса, поэтому следует оценить безопасность полетов в эту страну», — заявил он.

По словам Ринкевича, события в Минске 23 июня приведут к тому, что готовящийся в ЕС новый, четвёртый по счету, пакет санкций против Белоруссии будет расширен и станет еще строже. Новый пакет санкций будет приниматься в июне.

Ринкевич обсудил ситуацию с самолетом Ryanair с президентом Латвии Эгилсом Левитcом, который намерен побудить своих коллег поднять вопрос ответных действий международных организациях, вплоть до Совета Безопасности ООН.

В воскресенье, 23 мая, Белоруссия потребовала от следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair совершить экстренную посадку в Минске. По версии белорусской стороны, поступило сообщение о бомбе на борту.

Находившийся на этом же борту белорусский журналист и оппозиционер Роман Протасевич был задержан. После его задержания рейс был возобновлен.