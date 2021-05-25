25 мая 2021 | Время чтения 10 мин

Павел Козмопулос во время осенней прогулки по Таманскому лесу в урочище Лесная дача на Холодных родниках, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Быстро выйти из депрессии Павлу помогли родные и друзья. Сейчас он смело говорит, что благодарен болезни. Он выжал из нее максимум: смог занять свою нишу в шоу-бизнесе, построил счастье, устроил быт, а сейчас еще хочет заработать для семьи деньги. У Павла есть цель донести до людей, что выход есть всегда. Он не всегда устраивает, но есть.

Павел Козмопулос заказывает кофе и пирожные в городской кафейне Александр Погожев © ИА REGNUM

Так веселый и находчивый юморист заставил себя найти контакт со своей болезнью. Он придумал ей образ и общается с ней.

«В смысле не постоянно сидим рядом на диване и общаемся. Я не слышу, но не идиот», — поясняет во время одной из бесед Павел.

«К примеру, начинает болеть голова, и я обращаюсь к болезни с просьбой успокоиться — она слушается. Так и научились сосуществовать. Иногда не получается», — рассказывает он.

Павел Козмопулос за рулем своего автомобиля Александр Погожев © ИА REGNUM

Большинство людей, когда узнают о тяжелом заболевании, только первые пару дней всячески всем показывают, что они готовы бороться. Через пару дней бодрость духа сохраняют только в окружении близких, а потом опускают руки. Павел быстро понял, что врачи всего лишь помогают вылечиться, но если сам себя не настроишь на выздоровление, они ничего не смогут сделать.

Краевая больница в г. Ставрополь, где работает врач Ростислав Можейко Александр Погожев © ИА REGNUM

«После первой операции мне прописали огромное количество лекарств. Я подумал, что это ерунда какая-то. Если болезнь неизлечима, то зачем ее лечить вообще? Я так психанул, что отказался их пить. У меня был товарищ, нам в одно и тоже время сделали операцию. Он соблюдал все правила и рекомендации врачей. Он рассчитывал только на их профессионализм. Я же не видел смысла в дальнейшей жизни и просто хотел, чтоб всё быстрее закончилось. Болезнь не изучена до сих пор. Ее лечат, как и коронавирус — пальцем в небо. Пичкают всякими лекарствами, отсюда возникают побочные болячки. Возможно, из-за побочных эффектов в какой-то непродолжительный момент не стало и моего товарища», — привел пример Павел.

Павел Козмопулос на сеанс иглоукалывания Александр Погожев © ИА REGNUM

Отказ от лекарств без жесткой аргументации и договоренности с самим собой Павел считает опасным шагом. Повторять свой поступок никому не рекомендует, потому что каждый организм индивидуален.

«Я всё же сначала морально и психологически настроил себя на выздоровление, а не просто отказался от лекарств. Нужен позитивный настрой, не надо ругать свою болезнь, надо принять ее такой, какая она есть, постараться с ней найти общий язык. Смертельных заболеваний не бывает. Если человеку каждый день говорить, что от кариеса умирают, то узнав, что у него кариес, человек может умереть именно из-за того, что он в это поверил. Да, трагедия, если человек теряет какой-то орган, слух, зрение. Но еще большая трагедия, когда человек теряет голову, перестает критически мыслить», — поясняет Павел.

Павел Козмопулос с супругой Евгенией обсуждают меню в кафе Александр Погожев © ИА REGNUM

Юморист считает, что нужно следить не только за настроением и внешним видом. Нужно следить за своим питанием, за своим образом жизни. Павел заметил, что ему были посланы знаки, что пора задуматься над своей жизнью. Но тогда он этого не понимал. Также из своих наблюдений сделал вывод, что болезни притягиваются к хмурым, неприветливым, злым, завистливым людям.

«Я тоже не идеальный, тоже вспыхиваю, например, когда за рулем. Я такой же человек, как и все. Но мне стыдно из-за этого бывает. Стараюсь себя контролировать. Тем более не проявляю агрессии при ребенке. Я очень не хочу, чтобы она была такой», — говорит Павел.

Павел Козмопулос держит на руках дочь Валерию во время осенней прогулки по Таманскому лесу в урочище Лесная дача на Холодных родниках, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Пациента из России лечили в Германии и Америке. Но с большим теплом и уважением Павел говорит о ставропольском враче Ростиславе Можейко, который в буквальном смысле нарисовал болезнь. Никто до этого не мог объяснить, что из себя представляет заболевание.

Павел Козмопулос в грузинском ресторане г. Ставрополя общается в мессенджере с друзьями Александр Погожев © ИА REGNUM

Когда ему надо выходить из дома, он всегда одевается в свою лучшую одежду, как на праздник. Так он создает себе настроение.

«Если ходить и думать, что процедуры ничем не помогают, то они, естественно, не помогут. Когда я сижу в больнице в очереди, я наблюдаю, что основная масса людей очень печальная. В них нет надежды. Я не знаю, зачем они пришли на эти процедуры, если они ни на что уже не надеются. Мне хочется крикнуть: «Народ, соберитесь!» Я всегда здороваюсь с людьми. Может, они мне и отвечают, но я не слышу, а они сидят, не поднимая головы. Сразу понятно, что в ожидании процедур думают только о плохом. Что люди отчаялись, видно даже по одежде. Они не хотят хорошо выглядеть, нет интереса к жизни, надежды ноль. Это неправильно», — говорит Павел.

Павел Козмопулос гуляет по Александровоской площади г. Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

До болезни, когда Павел играл в КВН, у него сформировался позитивный круг общения.

«Я научился всё воспринимать с юмором, и это меня спасло. Я понимал, что если не буду смеяться в этой ситуации, то сгину очень быстро», — юмор от посторонних людей по поводу болезни для него был оскорблением, но юмор от близких людей вызывал позитивные эмоции. «Я смеялся, как ребенок. Друзья и родственники знают, что я не люблю, когда меня жалеют. Меня не за что жалеть. У меня нет слуха, всё остальное у меня есть», — рассказывает Павел.

За 12 лет Павел перенес 6 операций, после каждой операции реабилитация длилась не меньше полгода. Помимо операций Павел прошел курс лучевой терапии. Несколько раз был на лечении в Китае, в монастыре Шаолинь.

Павел Козмопулос чувствует в себе силы и уверенность Александр Погожев © ИА REGNUM

Юморист уже привык к тому, что люди удивляются тому, что он еще жив.

«За это время ушло много друзей, которые были здоровы и не должны были умереть. Меня удивление людей не оскорбляет, наоборот, придает уверенности в себе», — говорит Павел.

Он считает, что мог добиться большего успеха, если бы не болезнь. Через год после заболевания Павел встретился со своей будущей супругой Евгенией.

Павел Козмопулось и супруга Евгения сняли верхнюю одежду в морозный зимний день для фотографии, чтобы показать, что им тепло от любви друг к другу Александр Погожев © ИА REGNUM

«Знакомство наше произошло на популярной платформе «ВКонтакте» в далеком 2010 году, вроде. Я жила в Москве. Мои товарищи по институту Катя Утмелидзе и Влад Хелоян состояли в команде «Город Пятигорск», которую продвигал и развивал Паша. И вот как раз под фотографиями во «ВКонтакте» Кати и Влада в комментариях, не помню уже на какой почве, зацепились перепиской мы с Пашей. Потом перешли в личные сообщения. Так и завязалось общение. Ребята меня приглашали на игры КВН, где и произошло наше уже очное знакомство», — вспоминает Евгения.

Финал игры в КВН. В ДКиС города Ставрополя обычно собирается полный концертный зал во время сезона игр в КВН Александр Погожев © ИА REGNUM Одна из игр, в организации которой участвовал Павел Козмопулос. Финал Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас они живут в Ставрополе, воспитывают семилетнюю дочь Валерию. Евгения профессионально занимается выпечкой авторских тортов и сладостей. Балует семью грузинской кухней и невероятно вкусной пахлавой. Валерия готовится идти в первый класс. Свободное время уделяют совместным прогулкам. Любят ходить в лес, гулять по городу, а после перекусить в кафе.

Павел Козмопулос идет по улице за руку с дочерью Валерией Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Козмопулос с семьей в кафе после прогулки Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Козмопулос обнимает дочь Валерию Александр Погожев © ИА REGNUM

Валерия Козмопулос. Дочь юмориста Павла Козмопулоса Александр Погожев © ИА REGNUM

«В том, что у меня нет слуха, я начал находить плюсы. Мы же познакомились, когда у меня уже не было слуха. Один раз я лежу и думаю, а вдруг сейчас слух вернется, а у Евгении голос как у Джигурды», — шутит в своей манере Павел.

Супруги барьер общения еще не преодолели. «Это трудно. Очень трудно. Со временем Паша меня лучше стал понимать по губам, но это элементарные фразы. Лера уже умеет писать, поэтому тоже пишет, что не может объяснить на пальцах», — рассказывает Евгения.

Павел Козмопулос с супругой Евгенией и дочерью Валерией обсуждают, каким должен быть снеговик Александр Погожев © ИА REGNUM

Г. Ставрополь. Павел Козмопулос с женой катают дочь Валерию по скользкой заснеженной тропинке в урочище Таманская дача Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел в основном работает дома, пишет шутки и сценарии. До приобретения компьютера со специальным монитором Павел не мог работать больше двух часов, у него начинали болеть глаза и голова. Сейчас он может работать дольше. Старается писать шутки и сценарии не только дома, но и на свежем воздухе. До коронавируса у него был офис. Но сейчас предпочитает проводить деловые встречи в ресторане или кафе. Где бы Павел ни находился, телефон всегда при нём. Он постоянно с кем-то общается, делает заметки к сценариям, что-то пишет. Любит неспешную жизнь южных городов, комфортно себя чувствует не только в родных Минводах, но и в Пятигорске, и в Ставрополе. Характерно для Павла в каждом городе одно: в первую очередь он спрашивает, где в городе самые вкусные хинкали. Это его самое любимое блюдо с детства, когда он жил в Грузии.

Павел Козмопулос пишет сценарий в кафе. Как правило, идеи возникают спонтанно Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел Козмопулос на летней террасе кафе. Александровская площадь, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Павел занимается организацией игр КВН, готовит команды, передает свой опыт молодым талантам, присутствует на репетициях. Он не занимается информационным сопровождением, распространением билетов и подобными организационными моментами. Больше уделяет внимание командам, их подготовке к выступлению, к организации номеров и форме подачи шуток. Делится опытом, как вести себя на сцене и вызывать смех у зрителей. КВН он не считает своей работой, для него это хобби.

«Я работаю с молодежью на расслабоне. Хочу показать им, как КВН облагораживает, на своем примере. До того, как попал в КВН, я жил в Минводах, сидел на корточках, грыз семечки, в институт не ходил. У меня не было цели. Попав в КВН, я увидел мир, я стал окультуриваться. В КВНе есть своя корпоративная этика, и первое правило заключается в том, что все обязаны друг с другом дружить — это прежде всего. Только потом юмор и смех. В любом городе, где есть команды КВН, я на улице не останусь. Естественно, я не наглею, но если вдруг что-то случится, меня не бросят», — рассказывает Павел.

Финал игры в КВН. Команды на сцене концертного зала ДКиС г. Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Ребятам Павел на своем примере показывает, что нужно ценить дружбу, ставить её на первое место.

«Я хочу, чтоб молодые ребята это тоже впитали. Сейчас сложно новому поколению передавать старые ценности, потому что жизнь поменялась. Выросло поколение, которое больше думает о бизнесе. Дружба стала второстепенной целью», — отмечает Павел.

Портрет Павла Козмопулоса, который говорит о том, что не стоит торопить время Александр Погожев © ИА REGNUM

Он продолжает наблюдаться у врачей, периодически ложится в больницу. Друзья помогают в организации лечения, поддерживают и всегда остаются на связи, готовые оказаться рядом при первой необходимости.

«Если бы не друзья, то ничего бы в своей жизни не добился. У меня друзья такие, которых показывают в фильмах. Я даже боюсь их обидеть, называя друзьями. Это мои братья. Я не могу подобрать слова восхищения ими. Я хочу им посвятить всё. Попав в КВН, где мы с ребятами сильно сдружились, я кардинально изменился», — признаётся Павел.

Пятигорская команда КВН празднует наступление 2020 года в одном из ресторанов города Сочи Фото из архива Павла Козмопулоса Павел Козмопулос с одним из организаторов игры КВН в г. Ставрополь перед входом в концертный зал ДКиС Александр Погожев © ИА REGNUM

В этом году он вновь вышел на сцену и выступает перед аудиторией, ликуя в тишине при виде людей, веселых от его шуток.

Павел до сих пор не смирился со своей болезнью, как он говорит: «Я просто шлю ее!».