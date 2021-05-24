Берлин, , 17:32 — REGNUM Посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко вызван в МИД Германии в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщил 24 мая глава МИД Германии Хайко Маас.

«Полученные до сих пор объяснения белорусского правительства относительно вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске абсурдны и неубедительны… поэтому мы вызвали в МИД сегодня вечером белорусского посла. Разговаривать с ним будет статс-секретарь Мигель Бергер», — сказал Маас.

По его словам, необходимо срочно выяснить обстоятельства связанного с этим инцидентом задержания белорусского «оппозиционера» Романа Протасевича и его подруги. При этом Маас заявил, что они должны быть немедленно отпущены.

«Главы государств и правительств стран ЕС будут обсуждать сегодня на неформальном саммите ЕС возможные последствия случившегося. Это не может оставаться без последствий», — сообщил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После посадки и проверки пассажиров белорусские правоохранители задержали редактора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и бывшего главреда канала NEXTA Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Ранее Протасевич был объявлен в розыск за организацию беспорядков в стране и призывы к терактам, насильственному свержению власти и экстремистским действиям.

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