Белгород, , 17:36 — REGNUM Концепцию инновационно-образовательной площадки «Агро-Кванториум» представили 24 мая министру просвещения РФ Сергею Кравцову в Корочанском сельскохозяйственном техникуме в Белгородской области. Здесь появятся пять современных лабораторий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сергей Кравцов посетил Белгородскую область с рабочим визитом. «Агро-Кванториум» министру представил врио губернатора Вячеслав Гладков. Корочанский сельхозтехникум — один из лидеров среди ссузов области. Здесь до 2024 года планируют построить инновационно-образовательную площадку «Агро-Кванториум» и студенческий кампус. Проект, который будет охватывать цепочку от дошкольников до взрослых специалистов, включает в себя лабораторию молока, фаблабы «Сити-фермерство», «Сетевой ветеринар», «Агробот» и «Агродиетолог». Слушателей кванториума планируют обучать сыроделию, садоводству, пчеловодству, а также разрабатывать мобильные платформы и беспилотные летательные аппараты, которые могут быть использованы в сельском хозяйстве.

«Важно, что в учреждении ведётся работа с молодежью и с пожилыми людьми. Видна заинтересованность в том, чтобы студенты выбирали именно эту образовательную площадку», — отметил Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ также проведёт в Белгородской области заседание рабочей группы комиссии Государственного совета РФ по направлению «Среднее профессиональное образование», к которому в режиме ВКС подключатся главы других регионов России.