Чебоксары, , 17:31 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии вынесен приговор бывшему водителю школьного автобуса, которому инкриминировали совершение аварии с двумя погибшими. За несколько дней до вынесения приговора фигурант уголовного дела вновь попал в ДТП, в котором пострадала пятилетняя девочка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстал местный житель по обвинению в совершении аварии утром 4 сентября 2020 года. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела при управлении школьным автобусом, в котором не было детей, при повороте на нерегулируемом перекрёстке не убедился в отсутствии встречных транспортных средств и врезался в «Ладу приору».

В результате аварии погибли 34-летний водитель легковушки и его семилетняя дочь, восьмилетний сын получил тяжкие ранения. Правоохранители отмечают, что все трое не были пристёгнуты ремнём безопасности.

«Подсудимый вину полностью признал, пояснив в зале судебного заседания, что не увидел двигавшийся встречный автомобиль», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»). Ему назначено 2,5 года поселения. Также он на два года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.

В прокуратуре отмечают, что за несколько дней до оглашения приговора, 11 мая 2021 года, подсудимый при управлении «Соболем» около территории детского сада в селе Моргауши сбил пятилетнюю девочку. По данному факту проводится проверка, назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы, по итогам которых будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Материалы проверки находятся на контроле прокуратуры Моргаушского района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии полиция предварительно установила детали аварии с участием «Порше», в которой один человек погиб и трое попали в больницу. За рулём иномарки предположительно находилась женщина, которая отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

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