Иерусалим, 24 мая, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Израильская полиция за последние 24 часа арестовала 74 гражданина страны, подозреваемых в причастности к этническим беспорядкам по всей стране за последние дни. Об этом сообщает Times of Israel 24 мая.

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Аресты являются частью операции «Закон и порядок», направленной на подавление жестоких банд и бунтовщиков, которые принимали участие в межэтническом насилии в городах со смешанным арабо-еврейским населением в течение последних двух недель.

По данным полиции, с начала беспорядков 10 мая было произведено около 1550 арестов.