Нью-Дели, , 18:45 — REGNUM В Индии выявили по меньшей мере 8 484 случая заражения мукормикозом («чёрной плесенью»), сообщает 24 мая CNN со ссылкой на местные СМИ.

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Больше всего пострадал штат Гуджарат, где было выявлено 2 281 случай заражения. В Махараштре выявили 2 тыс. случаев. На данный момент «чёрная плесень» распространилась по 23 из 36 штатов, сообщил глава министерства химикатов и удобрений Индии Садананда Говда.

От данного заболевания на прошлой недели умерли 90 пациентов.

Сегодня ранее власти индийского штата Джамму и Кашмир объявили мукормикоз («чёрную плесень») эпидемией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии наблюдается резкая вспышка новых заражений коронавирусом, на фоне которой появились частые случаи мукомиркоза.

Мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом, еще до пандемии коронавирусной инфекции. При этом данное заболевание чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с COVID-19, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов.