Череповец, Вологодская область, , 17:50 — REGNUM Патриотизм среди прочего заключается в заботе об окружающей среде. Об этом 24 мая заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на всероссийском молодежном экологическом форуме в «Экосистема» в Торово Вологодском области, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, патриотизм не сводится лишь в внешним проявлениям в форме участия в мероприятиях, размахивая при этом флагами.

«На самом деле любовь к родине — это любовь к земле, на которой вы живете. Любовь к окружающей среде, реализация проектов, чтобы окружающий вас мир становился лучше», — сказал Новиков.

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