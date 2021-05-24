Лос-Анджелес, США, , 17:27 — REGNUM В сеть выложили новые кадры фильма ужасов «Клаустрофобы 2». Изображения были опубликованы 24 мая на портале Total Film.

В будущей картине к своим ролям вернутся Тейлор Расселл и Логан Миллер. Адам Робител, снявший первых «Клаустрофобов», также вновь займёт кресло режиссёра.

Оригинальное англоязычное название фильма Escape Room: Tournament of Champions можно перевести как «Квест-комната: Турнир чемпионов». Согласно синопсису, после того, как шесть человек окажутся в квест-комнате, они поймут, что их связывает вместе и обнаружат, что «все они играли в эту игру раньше».

https://twitter.com/totalfilm/status/1396816046623969280

Премьера продолжения «Клаустрофобов» запланирована на 15 июля 2021 года. Первой картине франшизы при бюджете $10 млн удалось собрать в мировом прокате около $156 млн.

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