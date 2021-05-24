Москва, , 17:26 — REGNUM Удивление выразил МИД РФ в связи с претензиями властей Колумбии в адрес Москвы, сообщили 24 мая в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В связи с заявлением колумбийского министра обороны Диего Молано о «кибератаках, осуществлявшихся из России», в МИД РФ сегодня, 24 мая, вызвали чрезвычайного и полномочного посла Колумбии Альфонсо Лопеса.

Российское ведомство напомнило, что Молано обвинил Россию в связи с тем, что в Колумбии якобы было зафиксировано иностранное вмешательство с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в стране.

Колумбийскому послу в Москве напомнили, что со стороны России не раз предлагалось Колумбии «наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности». И что факты кибератак нужно проверять по официальным каналам обмена информацией.

Национальный центр по компьютерным инцидентам — это российский уполномоченный орган в сфере кибербезопасности, напомнили в МИД РФ. Российское ведомство добавило, что Богота в своё время отказалась обсуждать проект договора о правовой помощи, предложенный Москвой.

«Вновь призываем партнёров откликнуться на наши призывы во избежание недопонимания в дальнейшем, — сообщили в ведомстве. — Подтверждаем также готовность сотрудничать с колумбийскими коллегами по всему спектру вопросов в интересах поддержания отношений в духе дружбы и взаимного уважения, исторически связывающих Россию и Колумбию».

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