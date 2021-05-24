Липецк, , 17:26 — REGNUM В Липецке после жалоб местных жителей на несанкционированные свалки в СНТ «Металлург-2» прошла прокурорская проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в пресс-службе ведомства.

На территории садоводческого товарищества нашли несанкционированные свалки твердых коммунальных, бытовых и растительных отходов.

В отношении председателя СНТ «Металлург-2» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

В адрес должностного лица внесено представление об устранении нарушений.