24 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили призыв депутатов Рады о необходимости прекратить дипломатические отношения Киева с Минском, признать власти Белоруссии угрозой международной безопасности, остановить импорт электричества на Украину, прекратить авиасообщение с соседней республикой и транзит воздушных судов над Белоруссией.

Оксана Переможенко, , 18:33 — REGNUM В связи с задержанием в Минске оппозиционера Романа Протасевича Украине следует прекратить дипломатические отношения с Белоруссией. Об этом 24 мая в своём телеграм-канале написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Cлона Цитата из м/ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР

Гончаренко также предложил официально признать власти Белоруссии угрозой международной безопасности, остановить импорт электричества на Украину, прекратить авиасообщение с Белоруссией и транзит воздушных судов над территорией страны, подготовить пакет украинских санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также на официальном уровне начать называть его «самопровозглашённым президентом Белоруссии».

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Новость обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие комментирующие указали на то, что подобными заявлениями официальный Киев сделает хуже простому украинскому народу, так как может, в частности, повыситься стоимость электроэнергии.

«В начале февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС. Проблему не удалось решить внутренними ресурсами. Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях. Занавес!» — напомнил Олег Валентинович.

«Иногда трудно понять, что хуже — патриотизм некоторых идиотов или идиотизм некоторых патриотов!» — написала Маргарита П.

«Давно «пора», только сначала лапти надо прикупить, и в светлое будущее…» — иронизирует Сергей М.

«Колониальное правительство США на Украине потребовало». Начало статьи следует читать так. А то из-за упыря-недоучки Протасевича испортим отношения еще и с белорусами», — написал Alexsandr L.

Роман Протасевич Цитата из видео «Захватили самолёт. Как задерживали Романа Протасевича» пользователя NEXTA Live. youtube.com

«Сами еле-еле держимся на плаву, а еще будем вводить санкции, которые по нам же и ударят», — отметила Ольга Ш.

«Только наши депутаты могут пилить ветку, на которой сидят. Беда в другом. Пострадаем опять же мы — население Украины, но только не депутаты», — пишет Владимир К.

«Видно, звоночек от хозяина уже был», — добавил Александр Александр.

«Ну да, отказываемся от поставок электроэнергии для того, чтобы поднять тарифы в три раза, хотя президент обещал не поднимать!» — написала Татьяна Б.

«А если Батька прекратит нефтепродукты поставлять?» — спрашивает Иван Л.

«Запад дал команду «фас», — отметил Валерий Николаевич Д.

«В этом желании подыграть Западу наши политики явно идут против интересов Украины и граждан Украины», — написал Станислав М.

«Как же это наивно выглядело, когда в 2014-м Лукашенко помогал майданному правительству Украины собрать урожай на приграничных Белоруссии территориях», — добавил Чико Чирико.

«А я очень рад наличию таких «людей» в Раде. Мы снова начнем топить коровьими лепешками и тем самым спасем планету от глобального потепления», — иронизирует Макс Ц.

«Я так понимаю, у Украины останется более-менее дружеская только западная граница…» — добавил Олег Б.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«А за ГСМ забыли?» — спросил Юрий Ф.

«Осуждать поступок Лукашенко могут те, где есть демократия и свобода слова. У нас этого нет, так что лучше молчать», — пишет Julia Julia.

«Белоруссия молодец, а то давно было бы как у нас — ни медицины, ни полиции, одна Европа стурбована (озабоченная. — О. П.)…» — добавила Виктория Б.

«Поднимете цены на топливо?! Или это вам не надо?! Электроэнергии своей не хватит, Россия уже не даст, белорусы — тоже! И что тогда?! Дипломаты хреновы!» — отреагировала Елена С.

«48% дизтоплива на Украине из Белоруссии! Зрите в корень», — подытожил Слава Н.

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Напомним, 23 мая самолёт компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, осуществил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолёта находился основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан.