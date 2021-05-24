Москва, , 17:25 — REGNUM 25 мая в 17.30 в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) состоится церемония открытия памятника профессору МИФИ, лауреату Нобелевской премии мира, академику Андрею Дмитриевичу Сахарову в честь его столетнего юбилея. После церемонии состоится Мемориальный онлайн-семинар «Андрей Сахаров и российско-американское научное сотрудничество» с участием лауреата Нобелевской премии по физике Шелдона Ли Глэшоу.

Академик Андрей Дмитриевич Сахаров (1921−1989) работал в МИФИ в 1949—1950 гг. Ученый был одним из создателей водородной бомбы в СССР, занимался исследованиями в области магнитной гидродинамики, физики плазмы, управляемого термоядерного синтеза, физики элементарных частиц, астрофизики, гравитации, космологии. Он объяснил возникновение неоднородности распределения вещества из первоначальных возмущений плотности в ранней Вселенной, имевших природу квантовых флуктуаций.

В 1950 году А. Д. Сахаров и И.Е. Тамм выдвинули идею осуществления управляемой термоядерной реакции для энергетических целей с использованием принципа магнитной термоизоляции плазмы. Ученые рассмотрели, в частности, тороидальную конфигурацию в стационарном и нестационарном вариантах, сегодня она считается одной из наиболее перспективных. В 1975 году А.Д. Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира.

В торжественной церемонии открытия памятника примут участие: ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, почётный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев, директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Николай Колачевский, директор Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН Сергей Гарнов и другие.

Главный спонсор и идейный вдохновитель проекта «Аллея нобелевских лауреатов» — выпускник НИЯУ МИФИ, генеральный директор торгово-производственной компания «Артпласт» Андрей Новиков.

Автор памятника А.Д. Сахарову — скульптор Александр Миронов.

Аллея нобелевских лауреатов была заложена в 2017 году на территории НИЯУ МИФИ в память о шести лауреатах Нобелевской премии, которые учились или работали в стенах МИФИ. Ранее на Аллее были установлены памятники трем нобелевским лауреатам: физику Николаю Басову, физику Игорю Тамму, химику Николаю Семенову, а также единая скульптурная композиция «Создателям советского атомного проекта», состоящая из фигур Игоря Курчатова, Якова Зельдовича и Юлия Харитона.

Задача проекта «Аллея нобелевских лауреатов» — отдать дань уважения российским ученым, популяризировать науку.

После торжественной церемонии открытия состоится Мемориальный онлайн-семинар «Андрей Сахаров и российско-американское научное сотрудничество» с участием ученых России и США.

В семинаре примут участие — лауреат Нобелевской премии по физике за 1979 год Шелдон Ли Глэшоу, профессор-исследователь Стэнфордского университета (США) Зигфрид С. Хеккер, профессор НИЯУ МИФИ, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Аккредитация СМИ: press@mephi.ru до 11 часов 25 мая.

Место проведения церемонии: Каширское шоссе, 31, НИЯУ МИФИ.