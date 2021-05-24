Калуга, , 17:39 — REGNUM В Калуге Почта России предоставила свои сотрудникам и клиентам возможность вакцинироваться от COVID-19 на городском почтамте, сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора УФПС Калужской области Веру Дмитриеву.

Мобильный пункт вакцинации организовали перед входом в калужское отделение Почты России Фото пресс-службы УФПС Калужской области.

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Мобильный пункт вакцинации был организован перед входом в центральное городское отделение Почты России. Вакцинирование провела выездная медицинская бригада калужской городской больницы № 5. Принять участие в вакцинации также могли и клиенты почтамта. Перед вакцинированием пациенты получили консультацию врача-терапевта и медицинские рекомендации. Вакцинация проходит бесплатно и в добровольном порядке.

«Предоставив возможность привиться во время посещения отделения почтовой связи, мы помогаем нашим клиентам заботиться о здоровье и экономить своё время. Работа почтовиков связана с постоянным общением с клиентами и партнерами. Для нас очень важно снизить риски заражения сотрудников и клиентов и защитить их от опасного заболевания. Благодаря региональному министерству здравоохранения и медицинским работникам, наши люди получили возможность сделать прививку на рабочем месте, без отрыва от производства», — отметила Вера Дмитриева.

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