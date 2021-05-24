Калуга, 24 мая 2021, 17:39 — REGNUM В Калуге Почта России предоставила свои сотрудникам и клиентам возможность вакцинироваться от COVID-19 на городском почтамте, сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора УФПС Калужской области Веру Дмитриеву.
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Мобильный пункт вакцинации был организован перед входом в центральное городское отделение Почты России. Вакцинирование провела выездная медицинская бригада калужской городской больницы № 5. Принять участие в вакцинации также могли и клиенты почтамта. Перед вакцинированием пациенты получили консультацию врача-терапевта и медицинские рекомендации. Вакцинация проходит бесплатно и в добровольном порядке.
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