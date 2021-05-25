Москва, 25 мая, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В рамках рыночной экономики тот, кто желает резких перемен, пусть даже и к самому лучшему, должен помнить о любителях легкой наживы. Почему именно хапуги играют настолько весомую роль в том, что планы по улучшению жизни в России воплощаются столь медленно, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

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То, что произошло в России с ценами на продовольствие, можно считать ярким, но вовсе не выходящим за рамки рыночной логики событием. Хотя взрывной рост цен по внешним причинам, который приходится гасить совсем не рыночными методами, ничего приятного для экономики не несет, если пускать дело на самотек, последствия могут оказаться еще хуже.

А иногда для разворачивания масштабных спекуляций для получения прибыли от простого роста цен не нужно и влияния внешнего рынка, т.к. «справляется» и внутренняя конъюнктура. Вот, например, увеличение объемов строящегося жилья вызвало рост цен на металлическую арматуру, что в свою очередь подняло цену на жилье. Хотя по логике рынка, чем больше жилья, тем оно дешевле. Но это только пока к процессу не подключились хапуги. Читайте статью Галины Смирновой «Деревянный бизнес России: в чем состоит «интимная» госстратегия России?».