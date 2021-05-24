Москва, , 17:23 — REGNUM Начало июня в Москве будет прохладным, однако заморозков в столице не ожидается. Об этом заявил 24 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Ранее сегодня главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. заявила журналистам, что на рубеже мая и июня в Московском регионе ожидается холодная погода с температурой воздуха ниже нормы.

«По моим прогнозам, заморозков не ожидается», — приводит слова Тишковца ТАСС.

Тем не менее специалист отметил, что «июнь стартует с прохладных позиций». «Это да. И купальный сезон из-за этого сдвинулся», — добавил он.

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