Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге не настолько плоха, чтобы отменять предстоящие игры Чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020), сообщила 24 мая начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновницы, на сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией в Северной столице, где запланировано провести семь матчей турнира, стабильна.

«Тот рост, что мы сейчас видим, за счет заболеваемости от тех заражений, которые произошли в период майских праздников вследствие интенсивного участия населения в массовых мероприятиях, в том числе, несанкционированных. Пока мы считаем, что ситуация не настолько тяжелая, что стоило бы говорить о том, что такое крупное спортивное мероприятие не состоится», — пояснила Чхинджерия.

Напомним, ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал.

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