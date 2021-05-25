Киев, 25 мая, 2021, 04:14 — ИА Регнум. Опасная инициатива США по «защите» Украины от оружия массового поражения может стать началом крайне опасного разворота событий. О том, чем опасна для Украины американская забота рассказывает редактор ИА REGNUMСергей Кузьмичёв.

Viyuedu.com Химвойска

Сирийские «Белые каски», помнится, уже ставили людоедский спектакль про то, как «нелегитимный Башар Асад» уничтожал граждан своей страны химическим оружием. Тогда постановку удалось разоблачить, жаль только тех сирийцев, которые погибли от совсем не постановочных атак, организованных для «разоблачений» Асада.

Теперь похожий сценарий может повториться на Украине, во всяком случае, для него теперь все готово. Украинские силовики в мае этого года прошли тренинги по определению и протоколированию применения оружия массового поражения. Теперь, если в украинских городах произойдет применение боевых отравляющих веществ, это сразу будет кому зафиксировать и правильно оформить. Ну, а уж «кто применил», вопроса вообще не возникнет. Читайте статью Сергея Кузьмичёва «Призрак «кота Скрипалей» замечен на Украине».