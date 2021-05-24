Минск, , 17:20 — REGNUM Произошедшая 23 мая посадка самолёта Ryanair в аэропорту Минска — это «угон, совершённый при поддержке государства» при участии КГБ Белоруссии. Об этом в интервью Newstalk Radio заявил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири.

Самолет авиакомпании Ryаnair Adrian Pingstone

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По его мнению, ситуация 23 мая «похожа на попытку властей Белоруссии снять с борта журналиста и его подругу» — то есть задержанных при досмотре пассажиров рейса белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги с российским гражданством Софии Сапеги.

Он прояснил сообщения прессы о том, что в Вильнюс отправились не все пассажиры самолёта, следовавшего из Афин, перехваченного перед литовской границей и посаженного в минском аэропорту в сопровождении белорусского военного истребителя. Гендиректор ирландской авиакомпании полагает, что в минском «аэропорту высадились также агенты КГБ».

Накануне задержания Протасевич сообщал друзьям, что в греческом аэропорту его «пасут» агенты КГБ. Один из них даже пытался сфотографировать документы оппозиционера, и когда подошла его очередь подавать документы, ретировался.

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Напомним, с осуждением проведённой в воскресенье 23 мая акции белорусских спецслужб выступили правительства стран Евросоюза и США. В частности, глава МИД Ирландии Саймон Коувени обвинил официальный Минск в акте воздушного пиратства и призвал Евросоюз немедленно и решительно наказать режим Александра Лукашенко, дабы не поощрять безнаказанностью желание повторить такие инциденты.

Авиакомпании ЕС с 24 мая облетают воздушное пространство Белоруссии через Украину и Польшу. Также 24 мая в минском аэропорту случился очередной инцидент с «террористической угрозой» — также ложное сообщение стало причиной задержки рейса немецкой авиакомпании Lufthansa.

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