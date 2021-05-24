Саратов, , 17:36 — REGNUM В Саратовской области продолжаются весенне-полевые работы в соответствии с агротехническими сроками. На сегодняшний день аграрии засеяли более 2,3 млн гектаров или 87% от запланированного, яровые культуры размещены на площади в 891 тыс. гектар, или 89% от плана, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Техническими культурами засеяно свыше 1,3 млн га, кормовые культуры — на 55,5 тыс. га, или 69%, овощные культуры — на 13,4 тыс. га. или 84,5% от плана, картофель — 876 тыс. га, или 101% от плана.

Хозяйствами произведена закладка садов на площади 228 га в Марксовском, Перелюбском, Хвалынском, Саратовском, Петровском районах, в том числе интенсивного типа 172 га, плодовых питомников 29 га.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2020 года саратовские аграрии смогли собрать хороший урожай зерна в 5,5 млн тонн и заняли 7-е место в стране. По индексу промпроизводства АПК регион занимает третье место в ПФО и в лидерах по объему эскпорта сельхозпродукции и сбору овощной продукции.

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