Москва, 24 мая, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Исследование HONOR: занятия во время звонков, новые паранойи и ноутбук как символ перемен

Компания HONOR провела исследование, приуроченное к запуску новой серии ноутбуков MagicBook, с целью выяснить, как россияне на самом деле пережили самоизоляцию и что действительно поменялось в их жизни после. Так, среди 3 тысяч респондентов более половины опрошенных в возрасте от 18 до 44 лет признались, что самоизоляция и удаленная работа только улучшили их жизнь: удалось наладить отношения с близкими и забыть про привычные серые офисные будни. Однако нашлись и те, кому действительно пришлось изрядно пострадать. Скажем, кому-то приходилось изолироваться от родных в туалете, чтобы спокойно поработать, а у кого-то развилась паранойя по итогу. Кроме того, месяцы удаленной работы в очередной раз продемонстрировали существенную разницу в распределении домашних обязанностей между женщинами и мужчинами.

Третий лишний: самоизоляция, семья и личная жизнь

По мнению 51% опрошенных, во время дистанционной работы грань между работой и личной жизнью в значительной мере стерлась. Это связано с постоянным отвлечением на домашние дела, детей, решением личных вопросов и отсутствием границ начала и конца рабочего дня.

Так, 47% женщин отмечают, что во время работы дома вынуждены параллельно присматривать за детьми, тогда как мужчинам — около 10% опрошенных — больше по душе уделять время себе: заниматься спортом, гулять и развлекаться в рабочее время, пока никто их не контролирует.

Многим наконец удалось найти тот самый баланс между работой и личной жизнью: 50% женщин, работая из дома, занимались учебой или делами по хозяйству, а мужчины больше времени посвящали досугу (36%) и изучению новостей (43%). 18% мужчин удавалось принимать участие в нескольких встречах одновременно. 16% женщин и 5% мужчин ухаживали за собой во время звонков и встреч, делая маникюр, прически, макияж, маски и не только.

Удивительно, но даже имея возможность отвлечься на что угодно, около 50% опрошенных предпочли отвлекаться на социальные сети. 10% все же выбрали сон, но перед экраном рабочего компьютера, причем мужчины делали это значительно чаще женщин.

Для каждого второго удаленная работа стала возможностью проводить больше времени с близкими и оценить важность общения с семьей. Только 14% опрошенных устали от общения с родными из-за постоянного нахождения в одном помещении.

В целом тенденция отвлеченности женщин на домашние дела и детей, а мужчин на досуг, сохранилась. При этом мужчины в два раза чаще отвлекались на секс (14% и 7% соответственно), ходили на шопинг во время работы (6% против 4% женщин), листали журналы (5%), делали ремонт в три раза чаще и больше общались с друзьями (27%).

Многие мужчины также наладили контакт с детьми, в то время как женщины мечтали об уединении и восстановлении моральных сил.

В целом лишь 4% респондентов стали проводить меньше времени с детьми. Те 60%, которые начали проводить с детьми больше времени, делали это чаще в среднем на 57,6%.

Абсолютное большинство призналось, что дети мешали работе, но это происходило с разной периодичностью. Многие отвлекали малышей мультиками и развивающими играми, 23% упомянули, что включали онлайн-развивающие курсы на ноутбуке. 79% опрошенных сказали, что используют ноутбук для развития детей. Треть детей до пандемии имели собственные ноутбуки, при этом во время пандемии 21% родителей принял решение отдать или купить детям устройство, а 20% планируют покупку.

Место силы на удаленке

Что касается организации рабочего пространства, то примерно половина опрошенных либо оборудовала для этого специальное место, либо уже имела его заранее. В среднем для этих целей использовалось 4,5 кв. метра.

Однако некоторые отмечают, что работали на кухне или были вынуждены двигать мебель и жертвовать местом отдыха. 9% даже сделали дома полную перестановку, а 6% обустроили рабочий кабинет на балконе. И 4% пришлось выбрать самый безысходный вариант — запираться и работать в туалете.

Самыми популярными из нестандартных местам для работы стали машина и кафе (25% и 23% соответственно), особенно среди мужчин. 12% респондентов работали на улице, а 10% — в общественном транспорте.

Абсолютное большинство — 68% опрошенных — чаще всего пользуются ноутбуком в спальне, на втором месте кухня — 36% и кабинет — 31%. Женщины чаще сидят за ноутбуком в спальне и на кухне, мужчины — в кабинете. При этом 2% мужчин чаще всего используют ноутбук в туалете.

Камера ноутбука как повод для паранойи

За всей суетой удаленной работы появилась и тревожность. Так, согласно опросу, у 54% респондентов развилась паранойя о невыключенных камере или микрофоне. Больше всего респонденты боялись, что будут ругаться или жаловаться на начальство во время рабочего разговора. Кроме того, люди опасались, что они или их супруги пройдут мимо камеры голыми или одетыми во что попало.

Почти половина пользователей отметила, что во время переговоров кто-то попадал в зону видимости камеры: чаще всего это были дети, чуть реже — супруги и домашние животные.

Исследование показало, что многие начали страдать невероятной забывчивостью: 40% из тех, кто выключал камеру и покидал рабочее место во время удаленки, забывали вернуться к ноутбуку и доработать.

Видеозвонки и конференции вынудили некоторых создавать видимость готовности к работе, причем женщины делали это чаще мужчин (54% против 46%). Самым популярным способом создать такую видимость у 68% стала уборка только той части комнаты, которую видно в кадре.

Примерно 40% работников со временем перестали готовиться к удаленным звонкам. Первое время они специально приводили себя в порядок, но постепенно расслабились к маю 2020 года.

Шок, отрицание, торг, принятие

Дистанционный офис привнес в повседневность людей как массу удобств, так и новые стрессы и тревожность. Несмотря на все трудности удаленки, 60% женщин испытывают стресс при мысли о выходе в офис. В дистанционном формате они чувствуют себя комфортнее, чем мужчины. Тех же почти не беспокоит перспектива выхода обратно в офис: по большей части им все равно, откуда работать (так ответили 39%), а некоторым, наоборот, комфортнее в офисе (8%), и 20% женщин беспокоит вероятность полного возвращения на положенное рабочее место. При этом 70% опрошенных, как мужчин, так и женщин, больше не хотели бы работать в офисе 5 дней в неделю, предпочитая либо полную удаленки, либо гибридный формат: 2−3 дня в офисе, остальное время — за ноутбуком дома.

По мнению опрошенных, комфортные условия труда, общение и разделение личного и рабочего времени — главные преимущества работы в офисе. Недостатками они посчитали время на дорогу, ранний подъем и отсутствие гибкого графика.

Основным преимуществом удаленки стала экономия времени, которое затрачивалось на работу в обычном формате. За период с 30 марта по конец декабря 2020 года людям удалось сберечь до 309 часов в дистанционном формате — это примерно 1 час 36 минут личного времени в день, что составляет 19%.

43% респондентов хотели бы продолжить работу в гибридном формате — 2−3 дня трудиться из офиса, а остальное время проводить за ноутбуком дома. Женщин в равной степени привлекает как 2, так и 3 «офисных» дня в неделю, а для мужчин 3 дня являются самым оптимальным решением. По сути, 70% опрошенных больше не хотели бы проводить в офисе 5 дней в неделю и выбрали бы либо всегда работать дистанционно, либо совмещать офис и дом.

Среди тех, кто выбрал бы полноценный выход в офис, значительно больше мужчин, а среди предпочитающих полную удаленку больше женщин. Главные факторы в желании выйти на работу в офис для мужчин — это живое общение с командой. Женщины же, помимо стремления общаться, хотят также уйти от отвлекающих моментов дома и показать себя.

Ноутбук как верный спутник и проводник в реальный мир

До пандемии большинство респондентов использовали ноутбук в личных целях, теперь же 90% опрошенных используют личный ноутбук в рабочих целях, причем 41% делает это ежедневно. В 2 раза сократился процент аудитории, использующей ноутбук с целью просмотра фильмов и сериалов, и практически в 4 раза — с целью обработки различных материалов. С 14% до 5% при этом сократилось пользование ноутбуками для развития своего бизнеса.

Среди тех, кто каждый день берет ноутбук с собой при выходе из дома, больше людей в возрасте 25−34 года (27%).

При выборе ноутбука самыми значимыми критериями для пользователей стали характеристики процессора — 67%, и оперативной памяти — 65%.

Опираясь на результаты проведенного исследования и проанализировав потребности пользователей, HONOR предлагает пользователям обновленные ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессоров Intel® Core™ 11-го поколения, которые открывают новые возможности как для работы и учебы, так и для развлечений.

Так, например, компания HONOR учла важность емкости батареи, поскольку из-за нехватки заряда пользоваться ноутбуком вдали от розетки проблематично для 24% опрошенных: при покупке новой модели они обращают внимание на мощность аккумулятора. При этом в ноутбуках MagicBook есть и быстрая зарядка на 66 Вт, и возможность обратной зарядки, которая позволяет заряжать смартфон через провод Type-C даже в выключенном состоянии.

Кроме того, мужчинам важны видеокарта (37%), более высокое разрешение (21%) и диагональ экрана (43%), а женщинам — бренд (19%), емкость аккумулятора (16%), количество разъемов и габариты (25%). Женщины также переживают за зрение детей, которые используют ноутбук для учебы чаще обычного (22%). Заботясь о здоровье глаз пользователей, HONOR оснастил новые MagicBook FullView-экраном с режимом защиты зрения Eye Comfort. Специально для пользователей, проводящих много времени у экрана, в обновленных ноутбуках HONOR MagicBook на 50% снижено воздействие синего спектра излучения (сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света), устранено мерцание экрана (сертификат TÜV Rheinland по подавлению мерцания) и применена технология уменьшения яркости — это обеспечивает комфорт для глаз даже при длительной работе с ноутбуком. А благодаря автономной работе до 10,5 часов можно смело брать легкое и компактное устройство и уходить работать в парк. Его экран покрыт антибликовой защитной пленкой и обеспечивает яркое реалистичное изображение даже под прямыми лучами солнца — то, что нужно в солнечный летний день.

При выборе ноутбука 55% респондентов изучают отзывы пользователей в сети или советуются с близкими и коллегами (54%). При этом обзоры в IT-СМИ также пользуются популярностью у 21% аудитории. А вот рекомендации известных блогеров доверяют далеко не все — всего 2% опрошенных.

Туризм и командировки как повод вдохновиться

63% во время дистанционной работы путешествовали по России (самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Казань). Четверть респондентов выезжали за границу за последний год. Турция стала самым популярным зарубежным направлением среди русских туристов.

Большинство предпочитает брать ноутбук в поездки (54%), в особенности мужчины, женщины же берут устройство в меньшую часть поездок или склонны вообще не брать его (49%).

Но в свободное от работы время женщины хотят учиться новому в поездках (30%), а мужчины — играть в игры и смотреть видео. У тех, кто не берет с собой ноутбук в путешествие, просто отсутствует такая необходимость. При этом для 21% женщин имеет значение вес устройства. Ноутбук HONOR MagicBook отличается и компактностью — толщина корпуса всего 15,9 мм при весе 1,38 кг, что позволяет легко поместить его в сумку или рюкзак и наслаждаться высокой производительностью и качественным изображением в любом месте.