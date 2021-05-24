Москва, , 17:18 — REGNUM Целевые выплаты бедным жителям РФ на покупку продуктов питания могли бы улучшить материальное положение наименее обеспеченных слоев населения, в том числе повысить качество питания и здоровье детей из малоимущих семей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина, комментируя соответствующую инициативу Торгово-промышленной палаты РФ.

«Ликвидация голода и недоедания является одной из целей в области устойчивого развития ООН, в достижении которой наравне с другими странами участвует Россия. По данным Росстата, в IV квартале 2020 года более 139 тыс. семей в России говорили, что им не хватает денег даже на еду, и более 7 млн семей отмечали, что могут купить только продукты питания, но не одежду. На уровне отдельных регионов, например в Забайкальском крае и Алтайском крае, число семей, которым не хватает денег на еду, превышает 14 тысяч. По данным телефонного опроса, проведенного РАНХиГС в феврале 2021 года, более четверти опрошенных респондентов сообщили, что их семья нуждается в получении бесплатных продуктов питания в текущей ситуации», — сказала Гришина.

Как подчеркнула экономист, для введения электронных сертификатов на продукты питания необходимо развитие соответствующих цифровых сервисов, обеспечивающих покупку именно продуктов питания, а не, например, алкоголя или сигарет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что если бы правительство России на самом деле захотело помочь нуждающимся и решить вопрос с продовольственными карточками, то оно давно сумело бы это сделать, невзирая на организационные и технические сложности.

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