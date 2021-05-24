Москва, , 17:28 — REGNUM Блогер Влад Хошин больше не является участником TikTok-дома XO TEAM. Информация об этом появилась в историях профиля команды в Instagram.

В своём аккаунте в социальной сети Хошин объяснил причину ухода: «У меня под понятиями дружба/семья другие восприятия, и я люблю искренность». Блогер также добавил, что остаётся в агентстве XO AGENCY, так как «оно прекрасное» и его сотрудники «самые любимые».

Ранее TikTok-дом XO TEAM покинула Лиза Василенко. «Это было одно из моих самых лучших решений за последнее время», — призналась она подписчикам.

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