Миасс, Челябинская область, , 17:17 — REGNUM Двое жителей Миасса Челябинской области осуждены к колонии за незаконный оборот наркотических средств. Приговор вынес облсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что эти граждане вступили в сговор с лицом, отбывающим наказание. В марте 2020 года по его указанию они получили не менее 175,2 граммов наровещества и собирались его сбыть. Часть средства весом не менее 97,4 грамма они поместили в тайник, а ещё не меньше 4,2 грамма передали другому покупателю. А остальное хранили с целью сбыта.

Оплата за наркотические средства приобретателями производилась посредством перевода денежных средств на банковскую карту. В марте 2020 года соучастников задержали. Суд назначил одному из них 16 лет в колонии строгого режима, а второму — 17 лет. Также каждый из них должен будет заплатить 300 тыс. рублей в виде штрафа.