Москва, , 17:16 — REGNUM Нельзя сказать, что восстановление российского рынка идет интенсивно, если в качестве критерия брать уровень безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Так он прокомментировал прогноз помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что до конца 2021 года произойдет полное восстановление, и российский рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса.

«Если брать в качестве критерия уровень безработицы, то да, говорить о восстановлении рынка труда можно. И официально регистрируемая, и общая безработица снижается, и можно ожидать, что она достигнет допандемийного уровня уже к концу 2021 года, — сказал Щербаков. — Нельзя сказать, что восстановление идет интенсивно, если опять же в качестве критерия брать уровень безработицы. Если смотреть на другие показатели — качество рабочих мест, уровень заработных плат и т.д., — ситуация отстает от снижения безработицы».

Как полагает Щербаков, восстановление может забуксовать при внешнем воздействии на рынок труда.

«В частности из-за вводимых ограничений (возрастных, на передвижение и т. д.), из-за инфекционных заболеваний и эпидемий. Ограничения самого разного характера способны замедлить восстановление не только рынка труда, но и экономики в целом», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что структура российского рынка труда не вернется к доковидному состоянию.

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