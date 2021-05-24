Москва, , 17:14 — REGNUM На российских просторах электромобили могут оказаться очень эффективными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о серьезных перспективах электротранспорта в России.

«Перспектива электротранспорта в России ровно такая же, как и во всем мире, а именно быстрое вытеснение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, — сказал Ордов. — С высокой вероятностью с 2025 года в Европе прекратится выпуск авто с двигателями внутреннего сгорания, а это предопределит массовый переход на электрокары. Конечно, останется соблазн продолжить выпуск российских автомобилей для себя и на экспорт, до тех пор пока электромобили будут дороже при покупке и в эксплуатации, но если сбудутся обещания относительно объемов выпуска и строительства зарядных станций, то не за горами время, когда электромобили станут экономичней в эксплуатации, чем любые другие».

Как полагает Ордов, на просторах РФ электромобили могут оказаться очень эффективными при разумной организации всей системы и соответствующем технологическом уровне самих узлов и агрегатов автомобилей.

«В этом отношении прогресс идет семимильными шагами, а мы за ним явно не поспеваем, — сказал Ордов. — Углеродный налог добьет старое автомобилестроение, поэтому стоит уже сегодня выстроить стратегию реализации перехода на экологичные виды топлива и электромобили, чтобы завтра не начинать этот процесс в авральном режиме».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ могут появиться 20 тыс. зарядных станций для электроавтомобилей.

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