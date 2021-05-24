Сараево, , 17:29 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович 24 мая приняли с официальным визитом премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Было выражено удовлетворение визитом премьер-министра Черногории и тем, что для первого визита в регион председатель правительства Черногории выбрал Боснию и Герцеговину. По их словам, это показало, что Босния и Герцеговина и Черногория привержены продвижению регионального сотрудничества и добрососедских отношений.

Интерес к укреплению регионального сотрудничества и добрососедских отношений выражается как в процессе присоединения к ЕС, так и через региональные инициативы и международные организации.

На встрече было отмечено, что между Боснией и Герцеговиной и Черногорией нет открытых вопросов и что необходимо продвигать двустороннее сотрудничество на самый высокий уровень через проведение визитов на высоком и высшем уровне.

Речь идет об улучшении сотрудничества в области экономики и торговли, дорожной инфраструктуры, энергетики, туризма, науки и культуры.