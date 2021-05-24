Киев, 24 мая 2021, 17:13 — REGNUM В украинском областном центре Николаев возле ворот местной синагоги обнаружили свастику, сообщила 24 мая пресс-служба объединенной еврейской общины Украины.
Согласно источнику, в настоящий момент решается вопрос с обращением в правоохранительные органы. Другие подробности не сообщаются, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее объединённая еврейская община Украины сообщила, что по итогам 2020 года уровень антисемитизма в стране в целом остался без изменений, но увеличилось количество проявлений антисемитизма в социальных сетях и произошло пять случаев физического насилия на почве антисемитизма. В этом году 9 мая неизвестные злоумышленники развесили в одном из районов Львова листовки антисемитского содержания, на которых, кроме прочего, нарисована зачеркнутая Звезда Давида и изображен кельтский крест.