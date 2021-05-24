Кострома, , 18:11 — REGNUM В Костромскую область поступили новые вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Вакцинация в костромской поликлинике © Наталья Диева

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в область в количестве 1620 доз. Этого хватит, чтобы привить 810 человек. Вакцина «КовиВак», разработанная центром исследований имени М.П. Чумакова, пришла в меньшем количестве — 780 доз. Ей можно привить 390 человек.

Обе вакцины были направлены в городскую больницу Костромы. Как пояснили корреспонденту информационного агентства в медучреждении, вакцину «ЭпиВакКорона» распределили между подведомственными поликлиниками больницы и хозрасчетной поликлиникой платных медицинских услуг.

Для того, чтобы получить «ЭпиВакКорону», костромичам необходимо записаться на приём в эти поликлиники и выразить свое желание. Медик также может направить пациента на вакцинацию тем или иным препаратом в зависимости от его состояния здоровья, возраста, и других показаний. Запись на вакцинацию ведётся и в платной поликлинике городской больницы. Для этого горожанам необходимо позвонить по номеру +7 (4942) 37-40-41 . Уколы делают бесплатно.

Сделать укол вакциной «КовиВак» пока невозможно, препарат поступил в больницу в крайне ограниченном количестве и уже распределён между желающими. Департамент здравоохранения надеется, что в ближайшие недели в область поступит достаточное количества вакцины «ЭпиВакКорона». Если это произойдёт, она поступит во все медучреждения региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославскую область поступила третья вакцина от COVID-19