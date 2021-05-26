Москва, 26 мая, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Василий Викторович Марфицин (1916—1943) в армии должен был стать кавалеристом. Но после окончания в 1943 году Тамбовского кавалерийского училища его направили в десантные войска.

Василий Викторович Марфицин

В 1943 году в звании лейтенанта служил сначала командиром взвода, а затем роты противотанковых ружей 19-го гвардейского воздушно-десантного полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 37-й армии.

20 июля под Старой Руссой во главе группы бойцов первым ворвался в немецкую траншею и противотанковой гранатой уничтожил гарнизон ДЗОТа. Затем, захватив его пулемет, без потерь вернулся к своим. Был награжден орденом Красной Звезды.

Впрочем, обстоятельства заставляли лейтенанта чаще сражаться на фронте в качестве пехотинца.

Так, в боях по освобождению Украины его рота, успешно форсировав Днепр, 4−5 октября подбила 2 танка и самоходное орудие. На следующий день со своими гвардейцами Марфицын скрытно подошел к селу Анновка (Верхнеднепровский район Днепропетровской области) и в рукопашном бою уничтожил свыше взвода гитлеровцев. Но и сам Василий Викторович в этом бою погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года десантнику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.