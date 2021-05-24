Лос-Анджелес, США, , 17:12 — REGNUM Marvel опубликовала первый полноценный трейлер кинокомикса «Вечные». Ролик был выложен 24 мая на YouTube-канале киностудии.

В ролике поклонники киновселенной могут видеть Ричарда Мэддена, Джемму Чан, Анджелину Джоли и других актёров, которые сыграют представителей расы Вечных.

Согласно синопсису, в будущей картине Marvel будет представлена новая команда бессмертных супергероев, которые жили на Земле на протяжении тысяч лет. Они вынуждены будут выйти из тени ради спасения человечества.

Премьера кинокомикса «Вечные» запланирована на 4 ноября 2021 года. Сняла картину режиссёр Хлоя Чжао. Её фильм «Земля кочевников» получил премию «Оскар 2021» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

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