Москва, , 07:30 — REGNUM Ивана Петровича Щабельского (1922−1987) призвали в августе 41-го и после службы в 30-м учебно-танковом полку в мае следующего года направили в действующую армию.

Иван Петрович Щабельский

Он отличился в своем первом бою под Козельском, где в составе экипажа подбил 1 вражеский танк, 3 автомашины и уничтожил около 40 гитлеровцев, правда и наша машина была подбита, а сам Щабельский тяжело контужен.

К началу 1945 года в звании старшины служил стрелком-радистом танка 186-й танковой бригады 10-го танкового корпуса в 5-й гвардейской танковой армии. Вместе с ним в экипаже воевал командиром орудия сержант Виктор Михайлович Краснов (1926−1979). Он прибыл на фронт пятью месяцами ранее, но успел принять участие в боях в Восточной Пруссии. Был также ранен.

Виктор Михайлович Краснов

21 января 1945 года их машина, уничтожив противотанковое орудие, ворвалась в город Остероде (ныне Оструда, Польша) и заблокировала один из его основных перекрестков. В ходе последовавшего боя, танкисты уничтожили 2 противотанковых и 3 самоходных орудия, бронетранспортер, 18 автомашин и около роты солдат. От попадания снаряда танк был серьезно поврежден, его командир и механик-водитель убиты, а Краснов и Щабельский ранены. Тем не менее, они продолжали вести огонь, а когда танк загорелся, заняли соседний дом и еще три часа, до подхода своих, вели неравный бой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года старшина и сержант были удостоен звания Героев Советского Союза с вручением медалей Золотая Звезда.

После Победы танкисты демобилизовались. Краснов поселился в Муроме (Владимирская область), где стал работать на машиностроительном заводе имени Серго Орджоникидзе, а Щабельский вернулся в родную Днепропетровскую область. В 1957 году окончил Днепропетровский техникум культработников, работал заведующим районным отделом культуры, а потом начальником отдела кадров рессорного завода в городе Синельниково.

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