Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Две из трех зафиксированных смертей привитых от коронавирусной инфекции жителей Петербурга точно наступили не от вакцинации. Причина третьего летального случая будет понятна в начале июня. Об этом сообщил 24 мая председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медсестра во время вакцинации от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, в настоящий момент ни одна из трех смертей горожан, которые скончались вскоре после вакцинации от коронавируса, не связывается с прививкой.

«Специальная комиссия комздрава рассмотрела три случая по информации, которую мы получили из медицинских организаций. Два случая рассмотрены полностью, в том числе, после получения патоморфологического исследования. В этих случаях не установлена связь между вакцинацией и наступлением летального исхода. В третьем случае, о котором мы знаем, комиссия подведёт окончательный итог после 31 числа», — пояснил чиновник.

Он уточнил, что по какой причине конкретно умер человек, будет понятно после получения гистологического исследования.

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