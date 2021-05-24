Арзамас, Нижегородская область, , 17:09 — REGNUM Представители 20 иностранных государств приняли участие в международном фестивале кулинарного искусства «Арзамасский гусь», который состоялся в Нижегородской области, передает пресс-служба правительства региона.

Также гостями праздничного мероприятия стали студенты из Алжира, Анголы, Афганистана, Бенина, Габона, Гвинеи, Индии, Китая, Конго, Марокко, Сирии, Турции и других стран, обучающиеся в нижегородских вузах.

Одним из самых ярких событий юбилейного десятого «Арзамасского гуся» стал конкурс барбекю, на котором участники представили лучшие рецепты шашлыка из курицы со всего мира.

Также в рамках международного фестиваля прошли концерты на русском и иностранных языках. В частности, обучающиеся в Нижегородской государственной консерватории студенты из Китая исполнили романсы «Три желания розы» и «Вдоль по улице метелица метет».

Кроме того, зрители смогли увидеть национальные танцы Египта и Йемена от студентов университета Лобачевского и инсценировку пушкинской сказки «О царе Салтане» в исполнении учащихся университета Алексеева и творческий номер студентов Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, которые исполнили песню «Катюша» под аккомпанемент африканских национальных инструментов.