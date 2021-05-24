Рязань, , 17:11 — REGNUM Апелляционную жалобу на решение Скопинского районного суда Рязанской области подал межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский». Полиция просит увеличить ограничения для Виктора Мохова, в том числе запретить ему посещение мест распития и продажи алкоголя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе облсуда.

В заявлении административный истец просил дополнить ограничения для «скопинского маньяка». В частности — запретить ему общаться со СМИ, в том числе в интернете, запретить посещать предприятия общественного питания, где разрешено распитие спиртных напитков и места продажи алкогольной продукции на розлив, а также увеличить обязательную явку в отдел полиции с двух раз в месяц до четырёх.

Скопинский районный суд Рязанской области согласился с позицией полиции только в части увеличения частоты обязательной явки Виктора Мохова. По остальным пунктам районный суд отказал истцу. Теперь апелляционную жалобу рассмотрит областной суд.

Как сообщало, Виктор Мохов освободился из исправительной колонии в марте 2021 года. Он провёл почти 17 лет в заключении за похищение, изнасилования и издевательства над двумя девушками.