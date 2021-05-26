Москва, , 06:58 — REGNUM Андрей Федорович Буц (1923−1948) был призван в армию после освобождения его родного села Балаклея (Смелянский район Черкасской области) от оккупации.

Андрей Федорович Буц

С зимы 1944 года в звании красноармейца воевал стрелком 1-го стрелкового батальона 929-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии в 52-й армии.

5−8 марта в ходе боя за село Кобыляки (Звенигородский район Черкасской области) Буц уничтожил расчеты 2 неприятельских крупнокалиберных пулеметов, что способствовало успешному захвату села полком. Во время боя за село Иваньки (Маньковский район), преследуя отступающие немецкие части, он первым ворвался во вражескую траншею и гранатами уничтожил 15 солдат, а также захватил в плен 1 солдата и 1 офицера. 13 марта, когда Буц находился в разведке вместе с красноармейцем Николаем Шматько в районе села Джулинка (Бершадский район Винницкой области), им удалось взять в плен 2 офицеров вермахта (гауптмана и лейтенанта) и доставить их в расположение своего полка. В произошедшем на следующей день бою Андрей Федорович первым в своем подразделении поднялся в атаку и увлек за собой бойцов, лично уничтожив больше отделения пехоты гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4670).

За годы войны Буца также наградили орденом Славы 3-й степени.

После Победы воин остался служить в армии. В 1948 году Андрей Федорович трагически погиб.

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