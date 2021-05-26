Москва, 26 мая, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Андрей Федорович Буц (1923−1948) был призван в армию после освобождения его родного села Балаклея (Смелянский район Черкасской области) от оккупации.

Андрей Федорович Буц

С зимы 1944 года в звании красноармейца воевал стрелком 1-го стрелкового батальона 929-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии в 52-й армии.

5−8 марта в ходе боя за село Кобыляки (Звенигородский район Черкасской области) Буц уничтожил расчеты двух неприятельских крупнокалиберных пулеметов, что способствовало успешному захвату села полком. Во время боя за село Иваньки (Маньковский район), преследуя отступающие немецкие части, он первым ворвался во вражескую траншею и гранатами уничтожил 15 солдат, а также захватил в плен одного солдата и одного офицера. 13 марта, когда Буц находился в разведке вместе с красноармейцем Николаем Шматько в районе села Джулинка (Бершадский район Винницкой области), им удалось взять в плен двух офицеров вермахта (гауптмана и лейтенанта) и доставить их в расположение своего полка. В произошедшем на следующей день бою Андрей Федорович первым в своем подразделении поднялся в атаку и увлек за собой бойцов, лично уничтожив больше отделения пехоты гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4670).

За годы войны Буца также наградили орденом Славы 3-й степени.

После Победы воин остался служить в армии. В 1948 году Андрей Федорович трагически погиб.