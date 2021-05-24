Москва, , 17:04 — REGNUM В Московском регионе на рубеже мая и июня ожидается холодная погода с температурой воздуха ниже нормы, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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"Не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений», — приводит её слова РИА Новости.

По словам синоптика, околонулевые температуры могут наблюдать в Истре и Черустях, есть высокая вероятность заморозков в утренние часы в первые дни июня.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальную жару в Чувашии, когда температура превышала +35 градусов, сменит комфортная погода.

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