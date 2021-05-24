Милан, Италия, , 17:04 — REGNUM 35-летний хорватский таранный форвард «Милана» Марио Манджукич в скором времени покинет клуб. Об этом 24 мая хорватский футболиста объявил в своем Instagram-аккаунте.

Соглашение футболиста с итальянским клубом истекает 30 июня 2021 года. Марио Манджукич перешел в «Милан» 19 января 2021 года на правах свободного агента. Контракт был согласован на полгода.

В прошедшем сезоне Марио Манджукич принял участие в десяти матчах итальянской Серии А и одном матче Лиги Европы. Голами или результативными передачами хорват не отметился.

По итогу сезона «Милан» занял вторую позицию в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков. В следующем сезоне команда Стефано Пиоли сыграет в Лиге Чемпионов.